الخطوط الجوية السعودية ودورها في تحقيق رؤية السعودية 2030

منذ الإعلان عن رؤية السعودية 2030 منذ عدة أعوام مضت، شهدت أكبر ممالك شبه الجزيرة العربية العديد من التطورات الغير مسبوقة على جميع الأصعدة سواء كانت الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو غيرها. فهذه الرؤية التي تهدف بشكل أساسي إلى تطوير وتنمية جميع القطاعات الإقتصادية الغير بترولية في السعودية لتقليل اعتمادها على الصناعات البترولية والدفع بعجلة نمو الاقتصاد السعودي وتحويل المملكة مع الوقت إلى مركز تجاري وصناعي وسياحي مهم في المنطقة تطلبت العديد من التغيرات لتحقيق هذه الأهداف.

ولهذا، فإن قطاعات العقار والسياحة والطيران تأتي على رأس الصناعات التي تعمل السعودية على تطويرها في الوقت الحالي. بناءً على هذا فقد أعلنت كبرى المؤسسات والشركات العاملة في هذه المجالات عن أهدافها المستقبلية، مثل شركة الخطوط الجوية السعودية والتي أعلنت عن خططها المستقبلية للتوسع في نشاطاتها ونطاق رحلاتها.

الأرقام والإحصائيات الحالية للخطوط الجوية السعودية:

بدأت جهود شركة الخطوط الجوية السعودية في المشاركة في تحقيق الأهداف السابق ذكرها منذ عام 2016 حيث تعاقدت على شراء 63 طائرة حديثة من عدة طرازات تتضمن 15 طائرة بوينغ من طراز بي 777-300 إي آر و13 طائرة بوينغ من طراز بي 787 دريملاينر، هذا إلى جانب 35 طائرة من الجيل الجديد إيرباص من طراز أيه 320 وطراز إيه 321 نيو.

في الوقت الحالي، تمتلك شركة الخطوط الجوية السعودية إلى 150 طائرة من طرازات مختلفة تنتقل ما بين أكثر من 100 وجهة في معظم أنحاء العالم مثل آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأوروبا. وشهد عام 2018 نموًا واضحًا للشركة فقد أضافت وجهات جديدة لرحلاتها منها على سبيل المثال ملقا في أسبانيا كاليكوت في الهند وفيينا في النمسا وأزمير في تركيا وغيرها.

أما بالنسبة لإجمالي عدد الركاب الذين سافروا على متن الخطوط الجوية السعودية في 2018 فقد وصل إلى حوالي 34 مليون مسافر، وهو الأمر الذي يعكس نمو حجم عمليات الشركة حيث أن هذا الرقم يمثل إرتفاعًا عن عدد المسافرين في عام 2017 الذين تجاوز عددهم حاجز ال32 مليون مسافر بقليل بنسبة 6%. وبطبيعة الحال، شهد عدد الرحلات التي قامت بها الشركة نموًا مماثلًا حيث وصل عدد رحلاتها في 2018 إلى 214000 رحلة بزيادة نسبتها 4% عن رحلات الشركة في 2017 البالغ عددها 209000 رحلة.

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على الجانب الآخر، فإن عدد رحلات شركة الخطوط الجوية السعودية في الوقت الحالي يصل يوميًا إلى حوالي 500 رحلة بينما يصل معدل إقلاع طائراتها إلى واحدة كل ثلاث دقائق.

أهداف الشركة لعام 2020:

فعلى المدى القصير، تقتضي أهداف إستراتيجية شركة الخطوط الجوية السعودية لعام 2020 بزيادة عدد الطائرات إلى 200 طائرة من أفضل وأحدث الطرازات الخاصة بشركتي بوينج وإيرباص وإرتفاع عدد الرحلات التي تقوم بها الشركة إلى ما يقارب 1000 رحلة في اليوم وعدد الركاب الذين تقلهم هذه الرحلات سنويًا إلى حوالي 45 مليون شخص.

هذا ومن الجدير بالذكر أن حجم الاستثمارات التي من المخطط أن تتلقاها شركة الخطوط الجوية السعودية في خلال الخمس سنوات المقبلة يصل إلى أكثر من 60 مليار ريال سعودي.

وتظهر لنا هذه الأرقام حجم وأهمية الدور الذي تلعبه صناعة الطيران في بناء اقتصاد المملكة العربية السعودية في خلال السنوات القادمة، ويأتي هذا بالتوافق مع زيادة الإهتمام باكاديميات تعليم الطيران في المملكة السعودية وفي منطقة الشرق الأوسط كلها عامة، خاصةً مع تنبؤ العديد من خبراء صناعة الطيران باحتياج المنطقة إلى الآلاف من الطيارين الجدد في خلال العشر سنوات القادمة.

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