تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل السبسي

2019-07-27

متابعات الخليج 365 - متابعة

بدأت مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي في موكب تأبين بقصر قرطاج بحضور الرئيس المؤقت محمد الناصر ولفيف من كبار رجال الدولة.

وفي جنازة عسكرية، وبمشاركة قادة ومسؤولين من مختلف دول العالم، انطلقت مراسم التشييع نحو القاعة الرئيسية للقصر لبدء المراسم الرسمية والتأبين.

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وشددت السلطات إجراءاتها الأمنية وأغلقت طرقاً كثيرة سيمر عبرها موكب جنازة الرئيس الراحل أو بالقرب منها، وانتشرت قوات الأمن في أغلب مناطق العاصمة وقرب مقبرة الجلاز حيث سيدفن السبسي.

ونقل جثمان الرئيس الراحل السبسي، أمس الجمعة، من المستشفى العسكري في العاصمة تونس إلى قصر قرطاج بالضاحية الشمالية، في سيارة عسكرية لُفَّت بعلم البلاد، في ظل حراسة عسكرية وأمنية.

وتزامناً مع نقل الجثمان تجمع مئات التونسيين مرددين النشيد الوطني، في حين بكى البعض، وأدى عدد من عناصر قوى الأمن التحية العسكرية لدى مرور الموكب.