شكرا لقرائتكم جامعة الجوف تعلن بدء التسجيل ببرامج الدبلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-27 جامعة الجوف تعلن بدء التسجيل ببرامج الدبلوم متابعات الخليج 365 - الجوف أعلنت جامعة الجوف ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر فتح التسجيل في عدد من برامج الدبلوم لحملة الثانوية العامة، ودبلوم الموارد البشرية لحملة البكالوريوس للعام الجامعي 1441/1440هـ، وهي مُصنّفة من قبل وزارة الخدمة المدنية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. البرامج:

* لحملة البكالوريوس:

1- دبلوم الموارد البشرية (فصلان دراسيان) (للجنسين) – سكاكا. Advertisements * لحملة الثانوية العامة:

1- دبلوم التحرير الصحفي (4 فصول دراسية) (للجنسين) سكاكا.

2- دبلوم الإدارة المكتبية (فصلان دراسيان) (للجنسين) القريات.

3- دبلوم الاتصالات وشبكات الحاسب الآلي (5 فصول دراسية) (للرجال فقط) (ثانوية – علمي فقط) سكاكا.

4- دبلوم الاتصالات وشبكات الحاسب الآلي (5 فصول دراسية) (للجنسين) (ثانوية – علمي فقط) القريات. موعد التسجيل:

– التسجيل متاح حالياً وينتهي يوم السبت بتاريخ 1440/12/16هـ. طريقة التسجيل:

– يمكن التسجيل على برامج الدبلوم من خلال الروابط المرفقة في صفحة البرامج التعليمية الدبلومات (بعد قراءة ضوابط وشروط القبول في الدبلومات) عبر الرابط التالي:

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