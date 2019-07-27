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أمير عسير ينوه بنتائج التحقيق في واقعة الطبيب والممرضة
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
استقبل الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، الطبيبَ والممرضة، واللذين ظهرا في مقطع فيديو متداول، وأظهر حدوث مشادة بين الطبيب والممرضة في مستشفى محايل العام، فيما طالب متداولو المقطع بالتحقيق في الواقعة وبيان حقيقتها.
ونوه أمير عسير، بالنتائج التي كشفتها التحقيقات حول الحادثة، وإحالة مصور المقطع ومرافق المريض المعتدي للنيابة العامة بحكم الاختصاص.
وأكد أمير المنطقة حرصه على إعطاء كل ذي حق حقه ورد الاعتبار المعنوي للطبيب والممرضة.
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