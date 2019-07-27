“توقيت” عيد الاضحى 1440 في السعودية – عيد الاضحى 2019 في مصر

نقدم لكم موعد عيد الاضحى 1440 للعام 2019 السعودية خاصة مع اقتراب عيد الاضحى يزداد بحث المواطنين في المملكة العربية السعودية عن اجازة عيد الاضحى في السعودية، ونعرض لكم موعد اجازة عيد الاضحى 1440 في المملكة العربية السعودية وما هو اليوم الأول في اجازة عيد الاضحى وعدد أيام اجازة الاضحى، ونستكمل معكم كافة التفاصيل حول موعد اجازة عيد الاضحى 1440-2019 في المملكة وموعد أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ويبحث الكثير عن موعد عيد الاضحى 2019 في المملكة العربية السعودية نظرا للتخطيط لكيفية قضاء وقت اجازة عيد الاضحى، وكذلك موعد وقفة عرفات 1440 الموافق التاسع من ذي الحجة للعام الهجري 1440، والموافق الحادي عشر من أغسطس القادم للعام الميلادي 2019.

عيد الاضحى 1440

يعيش المسلمين بمختلف الدول العربية حالات من ترقب موعد عيد الاضحى 1440 في السعودية في مصر ومختلف الدول العربية، وتختلف مظاهر احتفال المسلمين حول الوطن العربي بعيد الاضحى المبارك والتي تختلف حسب البلد، ما بين ذبح الأضاحي وزيارة الأهل والأقارب والخروج إلى الأماكن العامة والحدائق والمنتزهات في المساء.

موعد اجازة عيد الاضحى 1440

يبحث جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية عن موعد اجازة عيد الاضحى 1440 وما هو يوم عيد الاضحى 2019 السعودية ومدة أيام إجازة عيد الأضحى، وتحدد وزارة الخدمة المدنية في المملكة أول أيام إجازة عيد الأضحى يوم الخامس من ذي الحجة القادم، على أن تنتهي اجازة عيد الاضحى 2019 السعودية يوم الخامس عشر من ذي الحجة.

وبذلك تكون مدة إجازة عيد الأضحى المبارك 1440 في المملكة العربية السعودية هي 11 يوم، وذلك لجميع الجهات الحكومية باستثناء المستشفيات.

بينما يخضع القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية لقانون الاجازات المادة الرابعة والذي تكون مدة أيام إجازة عيد الأضحى المبارك أقل من ذلك.

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موعد عيد الاضحى 2019 السعودية

نقدم لكم موعد عيد الاضحى 2019 السعودية والذي سيوافق يوم الإثنين الثاني عشر من أغسطس 2019 القادم، على أن يكون يوم وقفة عرفات الأحد الموافق التاسع من ذي الحجة 1440 الموافق الحادي عشر من أغسطس 2019.

وقفة عرفات في مصر والسعودية

يستعد الكثير من المسلمين بمختلف الدول العربية لذبح الأضاحي في عيد الاضحى المبارك 2019 في مصر والسعودية، وذلك بعد أوضح معهد البحوث الفلكية عن بداية شهر ذي الحجة يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس 2019.

وبذلك يكون يوم الحادي عشر من أغسطس القادم هو موعد وقفة عرفات في السعودية وفي مصر.

موعد عيد الاضحى في مصر

أكد الدكتور محمد غريب استاذ البحوث الفلكية أن أول أيام ذي الحجة سيكون يوم الجمعة 2 أغسطس.

وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم الأحد الموافق 11 أغسطس، وتستمر أيام عيد الأضحى المبارك حتى يوم 14 أغسطس.

بحيث تمتد اجازة بعض القطاعات في الدولة حتى يوم السبت وذلك بقطاعات البنوك والبورصة.