محمد بن مسعود - الدمام - من متوسطة إلى غزيرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً بشأن منطقة عسير يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة "أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وخميس مشيط وظهران الجنوب ومحايل"، وبدأت في الساعة 12:00 ظهر اليوم السبت، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم. 27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440 12:55 PM من متوسطة إلى غزيرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية Advertisements تنبيه من 8 ساعات ماطرة بعسير مع تدنٍّ في الرؤية تنبيه من 8 ساعات ماطرة بعسير مع تدنٍّ في الرؤية أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً بشأن منطقة عسير يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة "أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وخميس مشيط وظهران الجنوب ومحايل"، وبدأت في الساعة 12:00 ظهر اليوم السبت، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم. الكلمات المفتاحية ، تنبيه من 8 ساعات ماطرة بعسير مع تدنٍّ في الرؤية ،

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