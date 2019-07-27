، تصفية أملاك "بن جاسم" في أوروبا .. مشترون لثروة طائلة والذعر لهذا السبب ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتم عبر شركة "جونز لانغ لاسال" وأفراد من أسرة الحكم في قطر تحت وقع التهديد

شرع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني؛ في تصفية ممتلكاته في أوروبا خشية مزيدٍ من الملاحقات القضائية ضدّه وعدد من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر بسبب تنامي تهم الإرهاب التي تلاحق الدولة، إلى جانب تهم لها علاقة باحتيالات مالية.

ونقلت تقارير بريطانية من مصدر مطلع، أن حمد بن جاسم؛ يدرس جدياً تصفية أملاكه كافة في أوروبا، ومن بينها فنادق فخمة في لندن وباريس، تقدر قيمتها بنحو أكثر من 869 مليون دولار.

وأشارت التقارير إلى أنه يتوقع أن يكون هناك مزيد من الملاحقات القضائية ضدّ حمد بن جاسم؛ وعدد من أفراد النظام الحاكم بقطر.

وأشارت إلى أن هناك عدداً من المشترين المحتملين في المرحلة الحالية؛ حيث إن عملية بيع الأملاك تتم عبر إحدى الشركات الوسيطة "شركة جونز لانغ لاسال"؛ وذلك في ظل مخاوف "بن جاسم" من مصادرتها أو تجميدها بسبب ملاحقات قضائية عدة.