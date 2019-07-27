محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت أسرة المباركي، بزواج الشاب "فؤاد إسماعيل نوح مباركي" من كريمة عبدالوهاب محمد قاسم شعبي، في حفل بهيج أقيم بمحافظة صامطة. شرّف الحفل جمعٌ من الشخصيات والأعيان وأقارب العروسين. "الخليج 365" تهنئ أسرة العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك. Advertisements 27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440 12:40 PM "فؤاد المباركي" يدخل القفص الذهبي "فؤاد المباركي" يدخل القفص الذهبي احتفلت أسرة المباركي، بزواج الشاب "فؤاد إسماعيل نوح مباركي" من كريمة عبدالوهاب محمد قاسم شعبي، في حفل بهيج أقيم بمحافظة صامطة. شرّف الحفل جمعٌ من الشخصيات والأعيان وأقارب العروسين. "الخليج 365" تهنئ أسرة العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك. الكلمات المفتاحية ، "فؤاد المباركي" يدخل القفص الذهبي ،

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