دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الزعاق يكشف لـ«عاجل» أسباب انتشار الجراد بكثرة

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أسباب انتشار الجراد على نطاق واسع في هذه الفترة من العام.

وفي تصريح لـ«عاجل»، قال الزعاق: إن انتشار الجراد طبيعي في هذه الفترة، حيث إنه يهاجر بشكل كبير من مكان لآخر، وهذه السنة هاجر من إفريقيا ومر علينا بالسعودية فوضع بيضه.. وبعد مرور فترة من الزمن فقس البيض وخرج الجراد.

وقد انتشر الجراد بكثرة خلال الفترة الماضية، وظهر في عديد من المنازل والمنتزهات، ما أثار مخاوف وتساؤلات الكثيرين عن سبب انتشار الجراد على هذا النحو الملحوظ.

وأكدت الدراسات، أن حشرات الجراد من رتبة مستقيمات الأجنحة، ويوجد منه ما يزيد على 20،000 نوع حول العالم. ويعتبر الجراد نوعًا من حشرات الجنادب التي تمتلك أرجلًا خلفية قوية تساعدها على القفز، ومن أضرار انتشاره أنه يلتهم في الكيلومتر الواحد من السرب حوالي 100 ألف طن من النباتات الخضراء في اليوم، وهو ما يكفي لغذاء نصف مليون شخص لمدة سنة.