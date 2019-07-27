السعودية اليوم / رئيس ديوان المراقبة العامة يستقبل رئيس محكمة الحسابات بالجمهورية الإسلامية الموريتانية



جدة 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليه 2019 م واس

استقبل معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في مكتبه بفرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة، اليوم ، معالي رئيس محكمة الحسابات بالجمهورية الإسلامية الموريتانية سيدنا عالي الجيلاني.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين ديوان المراقبة العامة ومحكمة الحسابات بالجمهورية الموريتانية، حيث يحرص الديوان على دعم الأجهزة النظيرة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات التدريب وتنمية وبناء القدرات المؤسسية، وذلك لما يمتلكه الديوان من خبرات مهنية متقدمة في مجالات المراجعة والرقابة المالية.

وقد حضر اللقاء عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

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12:26ت م

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