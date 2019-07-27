السعودية اليوم / مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 في انفجار سيارة مفخخة جنوب شرق أفغانستان



كابل 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس

قتل أربعة أشخاص على الأقل اليوم عندما فجر مهاجم انتحاري سيارة مفخخة في إقليم غزني جنوب شرق أفغانستان.

وقال عضوا المجلس الإقليمي، حميد الله نوروز وأمان الله كمران إن الانفجار الذي وقع في منطقة آب باند، أسفر أيضا عن إصابة 20 شخصا، من بينهم زعيم المنطقة, مضيفا أن حركة طالبان أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

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10:57ت م

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