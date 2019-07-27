شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. رياح نشطة وسحب على المدينة المنورة والان مع التفاصيل

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم السبت، تموز 27، 2019 من رياح نشطة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية تستمر حتى الساعة التاسعة مساء. وتضمن التنبيه المدينة المنورة ومحافظة الحناكية والعيص وبدر وينبع والأجزاء المجاورة لها.

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