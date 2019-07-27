خبير أمريكي يستعرض أوجه تفوق السعودية عسكريًا على إيران

2019-07-27

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

كشف ستيف كول، عميد كلية كولومبيا للصحافة في الولايات المتحدة الأمريكية، عن بعض التفاصيل الخاصة بعملية الانتشار الأمريكي في الخليج، والتي من بينها إرسال 500 جندي إلى السعودية، بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على ذلك.

نقاط القوى السعودية

وأشار الخبير المتخصص في متابعة الشؤون العسكرية في الولايات المتحدة، إلى أن المملكة تمتلك تكنولوجيا عسكرية متطورة للغاية، وبالأخص في الدفاعات الجوية الصاروخية، وهي نقاط تفوق رئيسية للقوات السعودية في أي مواجهة محتملة.

Advertisements

وقال كول: “أعتقد أن قوة الدفاع السعودي تكمن في قدرته الصاروخية والجوية مقارنة بإيران.. وعلى الرغم من أن الإيرانيين يستخدمون قوارب الهجوم ودورياتهم في الخليج بشكل مزعج لحركة الملاحة العالمية، لكن التكنولوجيا السعودية في الدفاع الجوي أقوى بكثير من التقنية الإيرانية”.

أدوار أمريكية

وبسؤاله عن الأدوار المحددة للقوة الأمريكية المرسلة إلى المملكة، أكد أنها قد تكون موكلة بمهام تعزيز القدرات الدفاعية للسعودية.

وقال كول: “إنه ليس نوع الانتشار الذي رأيناه، على سبيل المثال، في عام 1990، عندما غزا العراق الكويت، حيث كان هناك مئات الآلاف من القوات الدولية في المملكة، كما أنه ليس نموذجاً لانتشار القتال البري، لكنني أتصور أنه شيء لتعزيز القدرات الجوية السعودية والدفاعات الصاروخية”.

وأوضح أن الخطة الأمريكية لمواجهة أي تهديد من إيران سيكون في البداية تنفيذ هجوم صاروخي أو غارات جوية على البنية التحتية الإيرانية أو المنشآت العسكرية أو النووية، مشيرًا إلى أن ذلك سوف يُحدث شللاً تاماً في قدرات التنظيم والإدارة لدى طهران.