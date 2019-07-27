تنبيه من الأرصاد لأهالي مكة 

2019-07-27

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة اليوم من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة مكة المكرمة.

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وتشمل الحالة الجوية، اضم ، الطائف ، وميسان، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 1 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.