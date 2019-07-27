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تنبيه من الأرصاد لأهالي مكة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة اليوم من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة مكة المكرمة.
وتشمل الحالة الجوية، اضم ، الطائف ، وميسان، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 1 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
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