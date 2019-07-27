الان تتابع بالصور: ربا الحجاز.. تجند كافة امكانياتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365 - ناصر السلمي:

قامت صحيفة “الخليج 365” بجولة على منظومة خدمات النقل في المشاعر المقدسة.ووقفت الصحيفة على الاستعدادات والجهود التي بذلت لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

ورصدت عدسة “الخليج 365” استعدادات شركة ربا الحجاز والتي بدأت تنفيذ أعمال موسم حج هذا العام 1440هـ وذلك من خلال خطة متكاملة.

تأمين أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام

حيث جندت أكثر من (135) حافلة حديثة ومجموعة كبيرة من السائقين وعدداً كبيراً من المشغلين والإداريين والفنيين والورش المتنقلة لتأمين أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وصرح المدير العام للشركة الأستاذ فارس بن حميدان اللهيبي لــ”الخليج 365” أنه انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والهادفة إلى تجنيد كافة القطاعات لخدمة حجاج بيت الله الحرام .

خلال خطة عمل تشغيلية متكاملة

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وقد بدأت الشركة أعمالها لموسم الحج في غرة شهر ذي القعدة من خلال خطة عمل تشغيلية متكاملة من حيث العناصر الإدارية والفنية والآلية والخدمات المساندة منسجمة ومتوافقة مع رؤية المملكة 2030 وأيضاً مع خطط وتنظيمات الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف.

وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة ” ربا الحجاز ” الأستاذ سمير بن لافي اللهيبي بالجهود التكاملية للجهات ذات العلاقة بخدمات الحج لتقديم منظومة عمل متكاملة وشاملة تحقق توجيهات القيادة وتطلعات حجاج بيت الله الحرام بمتابعة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية رئيس الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج، وصحاب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.

خطة بالتنسيق مع وزارة النقل

وبيّن اللهيبي أن الخطة التشغيلية لربا الحجاز في الحج والتي تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة النقل وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وبإشراف مباشر من قبل النقابة العامة للسيارات ممثلةً في رئيس عام النقابة للسيارات عبدالرحمن بن معيوف الحربي والذي قدمت لهم تسهيلات كبيرة وجليلة وذلك من أجل إنجاح موسم حج هذا العام .

نقل الصورة الإيجابية لبلاد الحرمين الشريفين

واختتم حديثه بأن هناك اشتراطات وضعتها النقابة العامة للسيارات والتي من أهمها بأن تكون الحافلات حديثة الصنع وذلك بأن يعود عمرها الإفتراضي من عشر سنوات فما فوق بدلاً من العمر القديم والذي كان يقدر بثمانية عشر سنة.

كما أكّد بأن طموحهم الأكبر هو نقل الصورة الإيجابية لبلاد الحرمين الشريفين وذلك من خلال الخدمات التي تقدمها لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وأنهم ماضون في مواكبة رؤية المملكة 2030 والتي رسمت الطريق السليم للإرتقاء بإقتصاد هذه البلاد الغالية .