شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية المملكة في هونج كونج تحذر المواطنين من التوجه لـ«يونج لونج» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) نبهت القنصلية

نبهت القنصلية السعودية في هونج كونج، اليوم السبت عبر حسابها على موقع «تويتر»، المواطنين بعدم التوجه الى مدينة «يونج لونج». وقالت في تغريدتها: «تود القنصلية لفت انتباه المواطنين السعوديين المتواجدين في هونج كونج بأخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجه الى مدينة (يونج لونج) نظرًا لإعلان المحتجين تنظيم مظاهرة في تلك المنطقة بعد ظهر اليوم السبت 27 يوليو».

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