، الحصيني: أمطار متفاوتة اليوم وغدًا بهذه المواقع ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال عنها: من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد

:توقع الباحث في المناخ عبد العزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة بعدة مواقع اليوم وغدًا.

وقال عبر حسابه في تويتر : متوقع اليوم السبت وغداً الأحد - إن شاء الله - أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد، على أجزاء من جازان ونجران وعسير، وتمتد إلى الباحة ثم الطائف وجنوب المدينة وشمال الوادي وعمان واليمن".

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مرتفعات: جازان, عسير والباحة، تمتد على مرتفعات الطائف، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية والرياض تمتد إلى نجران، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها، والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان.