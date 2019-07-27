- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
:توقع الباحث في المناخ عبد العزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة بعدة مواقع اليوم وغدًا.
وقال عبر حسابه في تويتر : متوقع اليوم السبت وغداً الأحد - إن شاء الله - أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد، على أجزاء من جازان ونجران وعسير، وتمتد إلى الباحة ثم الطائف وجنوب المدينة وشمال الوادي وعمان واليمن".
وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مرتفعات: جازان, عسير والباحة، تمتد على مرتفعات الطائف، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية والرياض تمتد إلى نجران، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها، والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان.
27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440 11:35 AM
قال عنها: من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد
:توقع الباحث في المناخ عبد العزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة بعدة مواقع اليوم وغدًا.
وقال عبر حسابه في تويتر : متوقع اليوم السبت وغداً الأحد - إن شاء الله - أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد، على أجزاء من جازان ونجران وعسير، وتمتد إلى الباحة ثم الطائف وجنوب المدينة وشمال الوادي وعمان واليمن".
وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مرتفعات: جازان, عسير والباحة، تمتد على مرتفعات الطائف، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية والرياض تمتد إلى نجران، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها، والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان.
، الحصيني: أمطار متفاوتة اليوم وغدًا بهذه المواقع ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني: أمطار متفاوتة اليوم وغدًا بهذه المواقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.