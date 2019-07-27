، بعد فضيحة الـ7 .. مطالبات بطرد زيدان من ريال مدريد ،

محمد بن مسعود - الدمام - رد فعل عنيف من الجماهير على الهزيمة التاريخية من أتلتيكو

في رد فعل عنيف على هزيمة ريال مدريد التاريخية أمام جاره أتلتيكو مدريد؛ طالب عدد من جماهير النادي الملكي برحيل المدير الفني زين الدين زيدان.

وتلقى ريال مدريد خسارة فاضحة على يد أتلتيكو بنتيجة 3-7، في مباراة ببطولة كأس الأبطال الودية التحضيرية بالولايات المتحدة؛ مما مثل صدمة للجماهير قبل بداية الموسم الجديد.

وتركت الهزيمة الثقيلة مشجعي الفريق الملكي في حالة غضب شديد؛ حيث اقترنت بأداء سيئ سمح لأتلتيكو مدريد بالتقدم بنتيجة 6-صفر حتى الدقيقة 59، رغم بدء ريال مدريد اللقاء بتشكيلة أساسية ضمت أيضًا الوافد الجديد البلجيكي إيدن هازارد.

وبعد انتهاء اللقاء انتقل سخط الجماهير إلى منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث طالب كثيرون برحيل زيدان العائد إلى تدريب الفريق قرب نهاية الموسم الماضي.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" السبت فقد كتب أحد المتابعين على "تويتر": "متى سيصبح (ارحل يا زيدان) وسمًا متداولًا؟ إنه يرفض الاعتماد على (غاريث) بيل و(داني) كابايوس و(خاميس) رودريغيز، ويحتفظ بناتشو (رودريغيز) ولوكاس (فاسكيز). ربما أنه ليس جيدًا بما يكفي ليقود الفريق".

وشكك آخر في قدرات زيدان بعد رحيل كريستيانو رونالدو وخروج بيل من حساباته، بينما تنبّأ مشجع برحيل زيدان قبل إجازة الكريسماس.

وأضاف رابع: "واحد من أسوأ الأيام التي تكون فيها مشجعًا لريال مدريد. يؤلمني أنني لم أنم؛ لمشاهدة هذه المباراة في منتصف الليل"، فيما قال أحد المتابعين ساخرًا: إن "ريال مدريد ليس بأفضل فريق في مدريد".

وخاض ريال مدريد موسمًا كارثيًّا على المستويين المحلي والقارى؛ حيث ختم الدوري الإسباني في المركز الثالث، بينما ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد أياكس أمستردام الهولندي.