حقيقة تنفيذ حكم إعدام الشيخ سلمان العودة في السعودية

نشرت وسائل إعلام عربية ودولية أنباء تفيد بنية السلطات في السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق الداعية الشيخ سلمان العودة وذلك خلال الجلسة المقررة له يوم غد الأحد، حيث قال مقربون منه، إن السعودية طلبت من رجل الدين وآخرين دعم الرياض علنا في خلافها مع قطر المجاورة، لكنه رفض.

وسلمان العودة هو واحد من عشرين شخصاً تم توقيفهم في منتصف أيلول/سبتمبر 2017، وبينهم كتاب وصحافيون، في سياق حملة قمع استهدفت معارضين في المملكة.

وذكرت منظمة العفو الدولية أمس الجمعة، أن جلسة جديدة في محاكمة الداعية السعودي سلمان العودة يفترض أن تجري الأحد، مكررة مخاوفها من صدور حكم بالإعدام بحقه.

وقالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف "نشعر بقلق بالغ من احتمال الحكم على الشيخ سلمان العودة بالإعدام وتنفيذ حكم الإعدام بحقه".

وأضافت أنه "منذ اعتقاله (قبل) ما يقرب من عامين، مر الشيخ العودة بظروف مروعة، من بينها الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، والحبس الانفرادي لشهور، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وكلها تعد انتهاكات صارخة لحقه في الحصول على محاكمة عادلة".

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وتابعت أن رجل الدين الذي يعتبر مقربا من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في السعودية، يفترض أن يمثل في 28 تموز/يوليو "أمام محكمة مكافحة الإرهاب المعروفة باسم المحكمة الجزائية المتخصصة".

ولا تعلق الحكومة السعودية على هذا النوع من القضايا ، وكان النائب العام السعودي أرجأ في الثالث من شباط/فبراير الماضي جلسة في محاكمة الشيخ سلمان العودة.

وأوقف العودة بعدما نشر تغريدة في أيلول/سبتمبر 2017 رحب فيها بطريقة غير مباشرة بإمكانية التوصل الى حل للازمة مع قطر.

وأبدت أواسط دينية وإسلامية وبعض البلدان والمنظمات الحقوقية تخوفها من تنفيذ السلطات في السعودية حكم الإعدام بحق سلمان العودة.