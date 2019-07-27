جامعة حائل تعلن عن : وظائف شاغرة بنظام التعاقد

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أعلنت جامعة حائل من خلال معهد البحوث ، عن توفر عدد خمسات وظائف شاغرة “بنظام التعاقد ” ، وذلك للخريجين حملة درجة الدبلوم أو البكالوريوس في للعمل “فني طباعة و مدير مطابع ” .

كما نشرت الجامعة على حسابها بتوتير ، الشروط اللازمة في المتقدمين للوظائف ، على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، بالنسبة لوظيفة “فني طباعة ” أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في التخصصات التي لها علاقة بالطباعة ، ويجيد التعامل مع الحاسب الآلي والأجهزة الإليكترونية..، وإن يكون لدية خبرة جيدة في مجال الطباعة ، واشترطت ايضا لشغل وظيفة ” مدير مطابع ” أن يكون المتقدم حاصلا علي درجة الدبلوم في الطباعة والتغليف ، وأن يكون له خبرة مسبقة في الإدارة .





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