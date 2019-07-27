3 وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.
وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مدرب تمريض (الظهران): درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.
. أخصائي أشعة (الأحساء): درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص الأشعة.
. فني صيدلة (الظهران): شهادة الدبلوم في تخصص الصيدلة.
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 يوليو 2019م.
وأفاد المركز أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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