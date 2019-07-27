بالصور.. فعاليات ثقافية وشعبية سعودية في المخيم الكشفي العالمي بأمريكا

شارك وفد جمعية الكشافة العربية السعودية، في الجامبوري الكشفي العالمي الرابع والعشرين المقام حاليًا في محمية سوميت بيكتل بولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، في يوم الثقافات العالمي أمس الجمعة، بفعاليات ثقافية وشعبية سعودية متنوعة.

ومن أهم مزايا يوم الثقافات العالمي، تبادل الثقافات بين المشاركين الذين يتجاوز عددهم 40 ألف شخص من 170 منظمة وهيئة وجمعية وطنية كشفية حول العالم .

وقدّم الوفد السعودي العديد من الفعاليات المميزة التي تضمنت الضيافة السعودية، ممثلة في تقديم القهوة العربية، وعرض للملابس الوطنية الرسمية الرجالية لمختلف مناطق المملكة، وبعض الأكلات الشعبية المحلية، وتوزيع البروشورات والأقراص المدمجة التي تتضمن عروضًا عن التنمية في المملكة وبعض التقاليد والعادات فيها، إلى جانب تقديم نماذج للفلكلور الشعبي .

كما تمَّ إعداد معرض مصور عرضت فيه بعض الصور الفوتوغرافية لنماذج من أعمال الكشافة السعودية في خدمة المجتمع، ومن أبرزها خدمة الحجاج والمعتمرين، والبيئة، والمشروع الكشفي العالمي «رسل السلام»، حيث وجدت تلك الفعاليات إقبالًا من المشاركين .