بالصور.. منفذ الحديثة يستقبل طلائع الحجاج القادمين من الأردن

وصلت إلى منفذ جمرك الحديثة الحدودي اليوم، طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر المنفذ من دولة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وكان في استقبال الحجاج رئيس مركز الحديثة جريد صالح الجريد، ومدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق بن محمد الزهراني، وتمَّ الترحيب بهم وتهنئتهم بسلامة الوصول وتقديم المصاحف والوجبات الجاهزة والمياه والعصائر لهم والخدمات كافة حتى إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة .

وكان الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف قد تفقد منفذ الحديثة واطلع على التجهيزات والاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن، موجهًا جميع الأجهزة الحكومية بتقديم التسهيلات كافة وتسخير الإمكانات لضيوف الرحمن، وفق توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، والتي لا تألو جهدًا في خدمة حجاج بيت الله الحرام.