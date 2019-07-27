السعودية اليوم / الأرصاد تنبه من رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة وبعض المحافظات



المدينة المنورة 24 ذو القعدة 1440هـ الموافق 27 يوليو2019م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم من رياح نشطة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

وتضمن التنبيه المدينة المنورة ومحافظة الحناكية والعيص وبدر وينبع والأجزاء المجاورة لها.

// انتهى //

10:05ت م

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