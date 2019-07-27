شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم من مركز سلمان.. استمرار رصف شوارع في لحج يوفر فرص عمل مؤقته للشباب والان مع التفاصيل

يواصل مركز سلمان دعم المشاريع والتنمية في محافظة لحج حيث استأنف العمل في رصف شارع تعز ـ عدن الفرعي بمديرية تبن في محافظة لحج، وذلك ضمن مشروع تحسين سبل العيش في اليمن.

ويشمل المشروع رصف وتحسين الشارع بطول 3.500 متر، يستفيد منه 240 شاباً من الفئات الأشد احتياجاً.

يذكر أن برامج كثيفة العمالة «النقد مقابل العمل» التي ينفذها المشروع، توفر أكثر من 1.600 فرصة عمل مؤقتة في خمس محافظات.

ويهدف مشروع تحسين سبل العيش إلى تعزيز صمود المجتمعات من خلال العمل على ثلاثة قطاعات رئيسية التدريب والتأهيل المهني، والقطاع السمكي والزراعي، إلى جانب قطاع النقد مقابل العمل.

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إلى ذلك، قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورات فنية في صيانة الجوالات والسباكة والتمديدات الكهربائية في محافظة لحج اليمنية أول من أمس، استفاد منها 70 متدربا.

وتأتي هذه الدورات ضمن مشروع تحسين سبل العيش لصقل مهارات المتدربين قبل الدخول في سوق العمل.

في سياق ذي صلة، ثمّن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الجمهورية اليمنية عبد الرقيب فتح الجهود السعودية المتواصلة لدعم العمل الإنساني في بلاده ورعاية المعوزين والمتضررين من أبناء الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير أول من أمس في أعمال الاجتماع المنعقد في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمختص ببحث الاحتياجات الإنسانية للساحل الغربي اليمني بمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة ومنظمة الهلال الأحمر الإماراتي وعدد من المنظمات الدولية الإنسانية.

وأوضح فتح في تصريحات أن الاجتماع ناقش سبل تحسين الوضع الإنساني لمدن الساحل الغربي وتنفيذ مشاريع صحية وتعليمية وبيئية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية العربية والدولية.