السعودية | «هيئة الإعلام» للراغبين في إنشاء دور سينما: تواصلوا معنا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن «هيئة الإعلام» للراغبين في إنشاء دور سينما: تواصلوا معنا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 7 دقائق - 8:34 صباحًا, 27 يوليو 2019 م المناطق_الرياض هيئة الإعلام تدشن أميل [email protected] للرد على استفسارات المستثمرين الراغبين في الحصول على رخص تشغيل دور السينما في المدن الصغيرة والمتوسطة، وذلك دعما من الهيئة للشركات المشغلة لدور العرض السينمائية

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