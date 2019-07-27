شاهد التفاصيل: 350 وظيفة في القطاع الخاص بالرس

جدة - عمرو شويل الرس- الخليج 365:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الرس عن توفر 350 وظيفة فنية ومهنية شاغرة للسعوديين في قطاع المقاولات بالمنطقة من خلال التوظيف الفوري بالمسميات التالية: فني كهرباء – فني تمديدات صحية – فنيين نجارة – فني بناء – فني تكييف وتبريد – مساعد فنيين – عدد من الوظائف الفنية الأخرى.

وسيتم التقديم والمقابلات حضورياً في مقر غرفة الرس يوم الثلاثاء القادم الموافق 1440/11/27هـ (الساعة 8:00 صباحاً) مع إحضار السيرة الذاتية.