الان تتابع وظائف طبية وإدارية شاغرة بمستشفى قوى الأمن بمكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:
أعلن مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة عن توفر عدد من الوظائف الطبية والإدارية للرجال والنساء والمخصصة (للسعوديين فقط) من حملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.
ومن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع ضرورة حصوله على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للوظائف الطبية والطبية المساعدة وحاصل على المؤهلات المطلوبة حسب شروط كل وظيفة.
وسيتم التقديم من خلال موقع المستشفى الإلكتروني:https://www.sfhm.med.sa
اعتباراً من يوم الجمعة 2019/7/26م ويستمر حتى يوم الخميس 2019/8/8.
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