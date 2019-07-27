الارشيف / اخبار السعوديه

وظائف طبية وإدارية شاغرة بمستشفى قوى الأمن بمكة

0 نشر
naser 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع وظائف طبية وإدارية شاغرة بمستشفى قوى الأمن بمكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:

أعلن مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة عن توفر عدد من الوظائف الطبية والإدارية للرجال والنساء والمخصصة (للسعوديين فقط) من حملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.

Advertisements

ومن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع ضرورة حصوله على تصنيف الهيئة للتخصصات الصحية للوظائف الطبية والطبية المساعدة وحاصل على المؤهلات المطلوبة حسب شروط كل وظيفة.

وسيتم التقديم من خلال موقع المستشفى الإلكتروني:https://www.sfhm.med.sa

اعتباراً من يوم الجمعة 2019/7/26م ويستمر حتى يوم الخميس 2019/8/8.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف طبية وإدارية شاغرة بمستشفى قوى الأمن بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا