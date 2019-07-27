الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة بالهيئة العامة للموانئ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت الهيئة العامة للموانئ عن طرح بعض الوظائف الشاغرة على لائحة بند الأجور و ذلك لشغلها بمواطنين ممن تنطبق عليهم شروط شغلها حسب دليل التصنيف علماً بأن فترة تقديم الطلبات خلال الفترة من 25/11/1440هـ و حتى 27/11/1440هـ . وللمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي: https://mawani.gov.sa/ar-sa/EServices/Pages/Vacancies.aspx

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