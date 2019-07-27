تفاصيل اجتماع سري مصري إسرائيلي سعودي إماراتي أردني

نقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر مصرية وصفتها بالخاصة قولها إن اجتماعاً سرياً عقد في القاهرة مؤخراً ضمن مصر وإسرائيل والسعودية والإمارات والأردن وذلك في إطار تحركات عدة جرت خلال الفترة الماضية بشأن ملفات إقليمية تفرض نفسها على الساحة العالمية في الوقت الراهن.

وقالت الصحيفة أن السبب وراء غياب مدير جهاز المخابرات العامة عباس كامل عن لقاءات السيسي الخميس الماضي، يرجع إلى انشغاله باجتماع رفيع المستوى مع مسئول أمني إسرائيلي، رجّحت أن يكون رئيس جهاز "الموساد" جوزيف (يوسي) كوهين، الذي وصل إلى مصر على رأس وفد أمني برفقة وزير الطاقة يوفال شتاينتز.

وكشفت المصادر أن الاجتماع ضم مسئولين سياديين من السعودية، والإمارات، والأردن، وكان مقرراً لمناقشة مجموعة من الملفات، أبرزها ملف السلام الإقليمي، على حد تعبير المصادر، التي قلّلت من أهمية غياب الطرف الفلسطيني عن الاجتماع.

وأضاف المصادر: "تل أبيب ترى أن الأهم بالنسبة لها ترسيخ عملية تطبيع مع القوى العربية الكبرى على الساحة، وإن مسألة السلام مع الفلسطينيين ستأتي تباعاً بعد ذلك".

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وأوضحت المصادر المصرية أن "الملفات الأبرز التي تشغل المنطقة حالياً، هي ملف إيران، الذي يعدّ الأكثر تعقيداً نظراً لتباين الرؤى وحجم الخلافات بين ما يمكن تسميته بتجمّع المصالح الحاصل في الوقت الراهن، والذي يضم مصر، والسعودية، والإمارات، والأردن، وإسرائيل".

وتابعت: "يخطئ البعض عندما يطلق على ذلك التجمّع تحالفاً، لأنه لا يرقى إلى ذلك المسمى نظراً لخلافات كثيرة بشأن الملفات المطروحة على الساحة في الوقت الحالي، فربما تتوافق الرؤى في ملف، وتختلف جذرياً في ملف آخر، وخير مثال على ذلك هو ملف إيران، فهناك توافق عام على الحد من الهيمنة الإيرانية على المنطقة عبر توغّلها في عدد من دول المنطقة، ولكن الخلافات تتمثّل في طريقة تنفيذ ذلك، فهناك من يطرح المواجهة الشاملة بما في ذلك الحلول العسكرية، وآخرون ليسوا معنيين بدرجة كبيرة بذلك الخيار وفي مقدمتهم مصر".

وبحسب المصادر رفيعة المستوى التي تحدثت للصحيفة فإن "اللقاء ربما يكون قد تناول إجراءات تنظيمية وخطوات تمهيدية ل صفقة القرن الأميركية"، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.