وظائف للجنسين في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة

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أعلن مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في منطقة مكة المكرمة.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. طبيب استشاري أشعة تداخلية (للجنسين).

. طبيب استشاري جراحة عظام (للجنسين).

. طبيب استشاري أمراض النساء والولادة (للجنسين).

. طبيب استشاري جراحة عامة (للجنسين).

. طبيب استشاري جراحة تجميل (للجنسين).

. طبيب استشاري جراحة عيون (للجنسين).

. طبيب استشاري أطفال- أمراض الكلى (للجنسين).

. طبيب استشاري أطفال- أعصاب (للجنسين).

. طبيب استشاري جراحة مسالك بولية (للجنسين).

. طبيب استشاري علم الأنسجة (للجنسين).

. طبيب نائب جراحة عامة (للجنسين).

. طبيب نائب أطفال (للجنسين).

. طبيب نائب أمراض وجراحة العيون (للجنسين).

. طبيب نائب جراحة أنف وأذن وحنجرة (للجنسين).

. أخصائي علاج تنفسي (للجنسين).

. مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى (للرجال).

. أخصائي جودة (للجنسين).

. مدير إدارة مكافحة العدوى (للرجال).

. مخطط أدوية (للرجال).

. مشرف تخطيط مواد طبية (للرجال).

. مشرف متابعة مواد (للرجال).

. مشرف مستودع- أدوية (للرجال).

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.مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات (للرجال).

. أخصائي أمن معلومات (للرجال).

. إداري نظم معلومات (للرجال).

. مدير قسم الهندسة الطبية (للرجال).

. أخصائي طب مكافحة عدوى (للجنسين).

. طبيب عام (للجنسين).

. أخصائي علاج طبيعي (للجنسين).

. أخصائي تخطيط المخ والأعصاب (للجنسين).

. أخصائية أشعة- موجات فوق صوتية (للنساء).

. أخصائية تقنية قلب (للنساء).

. مدير إدارة الخدمات الصيدلانية (للرجال).

. صيدلي أول (للرجال).

. مساعد مدير إدارة شؤون التمريض (للجنسين).

. مشرف تمريض (للجنسين).

. رئيس تمريض (للجنسين).

. أخصائي تمريض (للجنسين).

. فني تمريض- غرفة عمليات (للرجال).

. مدير قسم المعلومات الصحية (للجنسين).

. مشرف قسم المعلومات الصحية (للجنسين).

. مساعد مدير إدارة الموارد البشرية (للرجال).

. مصمم جرافيك (للجنسين).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



