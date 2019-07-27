وظائف شاغرة للجنسين في تعليم البكيرية

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أعلنت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على لائحة بند الأجور للرجال والنساء، من حملة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة، وذلك وفق الشروط التالية:
– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم/ـة مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).
– ألا يقل عمر المتقدم/ـة عن (18) عاماً.
– ألا يكون المتقدم/ـة من أصحاب السوابق.
– ألا يكون المتقدم/ـة متقاعد من وظيفة حكومية أو من التأمينات الاجتماعية.
– اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد الموعد من قبل لجنة الاستقبال والتنسيق.
وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح على موقع تعليم البكيرية الإلكتروني، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1440/12/4هـ، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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