“المواصفات والمقاييس” تسمح باستيراد 16 سيارة كهربائية.. وتدرس إنشاء محطات لها

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أصدرت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة 16 شهادة مطابقة لسيارات كهربائية، منذ بدء السماح للأفراد باستيرادها. وأوضح المتحدث باسم الهيئة طامس الحمادي، وفقاً لـ “الاقتصادية”، أن منصة التسجيل الإلكترونية جاهزة لإصدار شهادات المطابقة للمركبات الكهربائية. وأشار الحمادي إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركائها على توفير المتطلبات كافة؛ لتجهيز برامج إلكترونية خاصة بوكلاء السيارات والتجار المستوردين، لإصدار الشهادات. وبيّن أن الهيئة تبحث مع الجهات الحكومية المعنية بموضوع إنشاء محطات شحن للمركبات الكهربائية؛ لوضع تصورات كاملة عن المتطلبات الفنية والقانونية والإدارية؛ لإنشاء البنية التحتية لتلك المحطات، وتوفيرها في الأماكن المناسبة.





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