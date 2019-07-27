:
.
أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية “نيسان موتورز”، أمس، اعتزامها شطب 12.5 ألف وظيفة، أي نحو 9 في المائة من قوتها العاملة، بحلول مارس 2023.
وقال رئيس الشركة هيروتو سايكاوا في مؤتمر صحافي إن الشركة ستجري عملية شطب الوظائف في 14 مصنعا في الخارج.
حسب “الألمانية”، أعلنت الشركة تراجع أرباح التشغيل خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 98.5 في المائة سنويا إلى 1.6 مليار ين (14.8 مليون دولار) بسبب ضعف المبيعات وارتفاع أسعار المواد الخام وتقلبات أسعار الصرف.
وتراجع صافي أرباح “نيسان” بنسبة 94.5 في المائة خلال الربع الأول ليصل إلى 6.4 مليار ين، وانخفضت المبيعات بنسبة 12.7 في المائة لتصل إلى 2.37 تريليون ين.
وانخفضت مبيعات الشركة عالميا خلال الفترة نفسها بنسبة 6 في المائة لتسجل 1.23 مليون وحدة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
كما تراجعت مبيعات الشركة في الولايات المتحدة، أكبر سوق لـ”نيسان”، بنسبة 6.3 في المائة لتصل إلى 452 ألف وحدة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. وانخفضت أيضا مبيعات الشركة في أوروبا بنسبة 16.3 في المائة لتبلغ 135 ألف وحدة.
وأبقت “نيسان” على توقعاتها خلال العام المالي الجاري حتى نهاية مارس 2020 بالنسبة لصافي الأرباح عند 170 مليار ين، والأرباح التشغيلية عند 230 مليار ين. وتوقعت الشركة أن تصل المبيعات خلال العام المالي الجاري إلى 11.3 تريليون ين.
كانت هذه تفاصيل خبر “نيسان” تعتزم شطب 12.5 ألف وظيفة .. 9 % من قوتها العاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.