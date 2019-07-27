سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بعودة حدة الاشتباكات المتقطعة في عدد من المحاور بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق، ومشيرة إلى استمرار القصف الجوي من كلا الطرفين، مبينة قصف طيران الوفاق لقاعدة الجفرة العسكرية، وكذلك تدمير سلاح الجوي للجيش عدد من المعسكرات لقوات الوفاق في غريان ووادي الربيع.

وأشارت إلى زيارة وفد من أعضاء البرلمان إلى واشنطن، مشيرة إلى أن سبب هذه الزيارات لإيضاح الصورة كاملة للعالم عن مايقوم به الجيش الوطني ضد الإرهاب و التطرف، ومفيدة أن هناك وفودًا أخرى ستزور عددًا من الدول الكبرى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

وتطرقت إلى تأكيد محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير أن توحيد المصرف المركزي يتطلب حل المشكلة السياسية أولاً، موضحًا أن المجتمع الدولي قاد جهودًا لتوحيد مؤسسات ليبيا والحيلولة دون تنامي الصراع على الثروة النفطية إلا أنها توقفت، مضيفًا أن هناك المزيد من الخطوات لمواجهة السوق السوداء للنقد الأجنبي لكنها تأخرت.

ونقلت تحذير وزير الشؤون الخارجية التوغولي روبرت دوسي، الذي يرأس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لشهر يوليو، من قوى خارجية تتدخل في ليبيا لمصلحتها الخاصة، داعيًا جميع الأطراف الليبية للذهاب إلى طاولة المفاوضات.

وعرجت صحف ليبيا على دعوة الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني إلى ضرورة وضع حد لنظام ليبيا الحالي لإدارة الهجرة غير القانونية في غضون تحطم قارب يقل مهاجرين، بعد جنوحها قبالة السواحل الليبية حيث فقد أكثر من 100 شخص حياتهم.

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