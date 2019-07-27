السعودية اليوم / تعاوني الطائف يقدم درسًا بعنوان " الدعاء فضله وآدابه"



الطائف 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف بعد غد، درسًا بعنوان " الدعاء فضله وآدابه " للشيخ علي بن سليم الحميدي، عقب صلاة العشاء بجامع أم المؤمنين عائشة أهل التقوى بالقيم محطة الشيباني.

ويأتي هذا الدرس ضمن الدروس الدينية والتوعوية والعلمية لعدد من الدعاة وطلبة العلم، لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

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07:18ت م

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