"فيفا" تمنح هازارد فرصة خلافة رونالدو للمرة الثانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "EA Sports" المنتجة للعبة "فيفا" عن وجهها الدعائي في إصدارها الجديد "فيفا 2020"؛ حيث تصدر البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني، الغلاف الدعائي للعبة في النسخة المقبلة.

وأوضحت الشركة أن هازارد سيتصدر النسخة العامة، بينما سيكون الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول الإنجليزي، على غلاف نسخة "الأبطال".

وجاء اختيار الشركة للاعب الدولي البلجيكي بعد أسابيع على إتمام انتقاله للنادي الملكي في صفقة تقدر بحوالي 146 مليون يورو شاملة الحوافز الإضافية.

ويخلف هازارد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، الذي كان الوجه الدعائي للعبة العام الماضي.

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وتعد هذه المرة الثانية التي يخلف فيها هازارد رونالدو خلال فترة قصيرة، حيث من المتوقع أن يحمل القميص رقم 7 مع الريال في الموسم المقبل، وهو ما كان يرتديه "الدون" قبل رحيله عن مدريد في صيف 2018 صوب يوفنتوس.

ولم يظهر هازارد بالقميص رقم 7 حتى الآن، بل لعب مع الريال في المباريات التحضيرية، حاملاً الرقم 50، انتظاراً لرحيل المهاجم الدومينيكاني ماريانو دياز، الذي ارتدي قميص رونالدو بعد رحيله.



