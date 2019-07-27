السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يعزي بوفاة الرئيس التونسي



تونس 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصل أمس إلى مقر مندوبية تونس الدائمة بالأمم المتحدة في نيويورك لتقديم التعازي إلى الشعب والحكومة التونسيين، عقب وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.

وذكرت الوزارة في بيانها أن غوتيريش دوّن كلمة في سجل التعازي الذي تم فتحه للغرض​​​.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب عن أسفه لخبر وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي وصفه بـ "الشخصية المحورية في تاريخ تونس واستقلال البلاد".

وأشاد بالدور البارز الذي اضطلع به الرئيس الراحل في قيادة المرحلة الانتقالية لتونس بكل بنجاح نحو ديمقراطية تاريخية وسلمية.

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