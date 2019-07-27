شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن متعب وتركي بن محمد يصلان تونس للمشاركة في تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (تونس)

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وصل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، اليوم إلى العاصمة التونسية، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

وكان في استقبالهما في مطار تونس قرطاج الدولي، وزير الخارجية التونسي الدكتور خميس الجهيناوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وعدد من منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.