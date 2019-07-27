فضل صيام يوم عرفة | موعد الوقفة وعيد الأضحى المبارك 1440 هـ أغسطس 2019

ينتظر المسلمون في كل مكان يوم عرف من العام للعام الآخر، وهو يعتبر من أعظم أيام السنة على الإطلاق، حيث اختص هذا اليوم بالكثير من الفضائل حتى زاد فضلا عن سائر الأيام في السنة، فمهما بلغت تلك الأيام من فضل وبركة فهذا اليوم له فضل خاص، فيما يلي نسرد لكم فضل صيام يوم عرفة وموعد يوم عرفة 1440 هـ.

فضل صيام يوم عرفة

يوم عرفة هو من أيام شهر ذي الحجة الذي هو من أشهر الحج، ويوافق اليوم التاسع منه، ويقوم الكثير من الناس في هذا الشهر بقيام الحج لما له فضل عظيم وكبير.

وفي هذا اليوم يؤدي حجاج بيت الله الحرام أهم المناسك الخاصة بالحج، وهو الوقوف بعرفة، ففي هذا اليوم يقوم الحجاج بالوقوف على جبل عرفات، وكان ذلك هو سبب الافضلية لهذا اليوم، ويستحب للمسلم في يوم عرفة خصوصاً عشر ذي الحجة أن يكثر من الأعمال الصالحة، ودعاء عرفة، لكي يدرك فضل تلك الأيام وبركاتها ليضاعف له في الأجر.

أما عن فضل صيام يوم عرفة لما رُوي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال رسول الله: (صيامُ يومِ عرفةَ، أَحتسبُ على اللهِ أن يُكفِّرَ السنةَ التي قبلَه والسنةَ التي بعده) فهو يكفر عن سيئات السنة التي بعدها والتي قبلها.

فإن فضل يوم عرفات على عباد الله المسلمين فضل كثير حيث يزيد من حسنات المسلمين وهو رفعة للدرجات العباد.

ومن المقرر أن يوم عرفة في هذا العام سوف يكون فلكياً في يوم 10 أغسطس 2019، داعين لك بالتوفيق في الدعاء والاستجابة.

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موعد عيد الأضحى المبارك

السبت: وقفة عرفات يوم 10-8-2019

الأحد: أول أيام عيد الأضحى المبارك.

الاثنين: ثان أيام عيد الأضحى المبارك.

الثلاثاء: ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

الأربعاء: رابع أيام عيد الأضحى المبارك.