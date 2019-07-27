“أبشر” التعرف على خطوات استعلام عن هوية وزارة الداخلية السعودية

قامت وزارة الداخلية السعودية بتقديم خدمة إلكترونية حتى تتمكن من الاستعلام عن هوية مقيم وهو موقع “أبشر” حتى يستطيع أصحاب العمل أن يقوموا بتوفير الوقت و يستطيعوا تجديد الإقامة قبل انتهائها حتى لا يتعرضوا لمخالفات مساءلات قانونية وقدمت وزارة الداخلية السعودية الكثير من الخدمات على هذا الموقع مثل: (الاستعلام عن إيقاف خدمات، الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد، وغيرها).

وقامت وزارة الداخلية السعودية بإطلاق حملة وطن بلا مخالف لذلك قامت باستحداث جميع الانظمة لضمان سلامة الوضع القانوني, وتقوم وزارة الداخلية السعودية بتوفير السلام للمقيمين على اراضيها, وهذه الحملة تقدم التوعية الأشخاص السعوديين في الاستعلام عن هويتهم والتأكد من قانونية الإقامة.

خطوات استعلام عن هوية وزارة الداخلية السعودية

يتم الدخول على موقع وزارة الداخلية السعودية “أبشر” من خلال الرابط.

يتم تسجيل الدخول ونقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق ونضغط على “دخول” للإستعلام عن الهوية المطلوب الاستعلام عنها.

يتم الدخول على القائمة الرئيسية ونقوم بالضغط علي “الاستعلامات الإلكترونية”, ونقوم بالضغط علي الجوازات ثم النقر على خدمة “استعلام عن انتهاء اقامة”

وبعد ذلك سوف تظهر لنا صفحة جديدة من خلالها نتمكن من الاستطلاع على “خدمات استعلام عن هوية مقيم ورقم الإقامة ومدة الصلاحية الخاصة بها”

يتم إدخال رقم الإقامة وكتابة الرمز المرئي في المكان الخاص به ثم نقوم بالضغط على “عرض”.

بعد ذلك سوف تظهر نتيجة الاستعلام عن الهوية التي تم إدخالها .

ويجب على المواطنين إدخال بيانات صحيحة الخاصة بالفرد لأن العملية ستفشل إذا قام المواطن بإدخال بيانات خاطئة ولا يستطيع أن يقوم بإدخال رقم لأي شخص آخر لأن ذلك يعرضه إلى المسائلة القانونية.

شروط تجديد الإقامة للوافدين 1440

على المقيمين الذين يرغبوا في تجديد الإقامة دفع مخالفات المرور، مع ضرورة تقديم الأوراق المطلوبة للتجديد، كما يجب ضرورة أن يلتزم كل من يريد تجديد الإقامة بالتأمين الصحي ودفع الرسوم.