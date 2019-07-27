شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل رئاسي للافراج عن مسؤول مختطف بعدن من هو وماهي قصته ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة بالعاصمة عدن، أن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، تدخل للافراج عن مسؤول بالبنك المركزي اليمني الذي تم اختطافه ظهر اليوم الخميس من قبل مسلحن مجهولين.

واوضحت المصادر أنه تم الافراج عن مستشار محافظ البنك المركزي رشيد الآنسي، مساء اليوم.

ويأتي اختطاف الانسي عقب أيامٍ فقط، من كشفه لوثائق تثبت تورط نائب محافظ البنك المركزي شكيب حبيشي بقضايا فساد واختلاس لأكثر من مليار ريال.

وقالت مصادر مطلعة، إن مستشار محافظ البنك المركزي رشيد الانسي، اختطف عقب خروجه من نيابة الأموال العامة، والتي ذهب إليها للإدلاء بشهادته في واقعة اختلاس مالية جرت في البنك المركزي قبل نحو عام، إبان فترة المحافظ السابق للبنك المركزي محمد زمام.