بالصور.. محافظ صامطة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الصميلي

أدّى محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، صلاة الميت، عصر اليوم الجمعة، على الشهيد الجندي أول بكري إدريس أحمد الصميلي، بجامع قرية عببة، التابعة لمركز السهي غرب المحافظة.

وقد استشهد الصميلي، على الحد الجنوبي، أثناء تأدية واجبه، دفاعًا عن الدين والوطن. وقد نقل المحافظ، لوالد وذوي الشهيد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، وزير الدفاع.

ونقل المحافظ لأسرة الشهيد وذويه، تعازي أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز. وقدَم والد الشهيد الصميلي، شكره للقيادة الرشيدة، ولأمير المنطقة، ونائبه على تعزيتهم ومواساتهم للأسرة، فيما أعرب والد الشهيد عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه في ميدان العزة والكرامة، مدافعا عن دينه ووطنه.

وأدى الصلاة مع محافظ صامطة، رئيس مركز «السهي» عبدالله بن أحمد سهلي، وعددًا من المسؤولين والمشايخ وجمع غفير من الأهالي.