«الغذاء والدواء» تقدم 10 نصائح للحجاج المصابين بالسكر والضغط

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، مجموعة من النصائح بشأن استخدام مرضى السكر والضغط للأجهزة الطبية خلال فترة الحج.

وعبر صفحتها الرسمية، على «تويتر» نشرت الهيئة «إنفوجراف» حمل مجموعة من النصائح، قالت: بالنسبة لقياس ضغط الدم، يجب تجنب تناول الطعام أو المشروبات المحتوية على الكافيين لمدة 30 دقيقة، قبل قياس الضغط.. تجنب قياس الضغط حينما تكون متوترًا أو غاضبًا وخذ قسطًا من الراحة قبل القياس.. أجلس على كرسي عتد قياس الضغط، ولا تضع ساقًا فوق الأخرى.

وفي شأن الأنسولين، وقياس السكر، قالت الهيئة: احفظ عبوات الأنسولين التي ستستخدمها لاحقًا في الثلاجة، واحتفظ بما تريد استخدامه بدرجة حرارة الغرفة، ولا تضعها في الفريزر، ولا تعرضها لأشعة الشمس أو لحرارة مرتفعة.. اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون، ثم جففهما بالكامل واستخدم المساحات الطبية.. اسمك اصبعك جيدًا إلى الأسفل، حتى تخرج قطرة الدم والتقطها بشريحة التحليل.

وفي سياق ذي صلة بموسم الحج، التقى الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة العامة للغذاء والدواء» الدكتور هشام بن سعد الجضعي، مؤخرًا، قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرّمة، العميد عبدالعزيز الحمّاد، للوقوف على سير الخطة المشتركة بين الجهتين، وذلك ضمن جهود الهيئة لموسم حج هذا العام، وتنفيذًا لخطتها الرقابية على مركبات نقل المواد الغذائية بالتعاون مع قيادة أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة.

وينفذ البرنامج المشترك بين الجهتين للتفتيش على مركبات نقل الأغذية لعامه الثاني، حيث يتمركز مفتشو الهيئة بجانب رجال أمن الطرق في نقاط التفتيش للمواقع الخمسة المؤدية إلى منطقة مكة المكرمة، وهي (الشميسي، والجموم، وبحرة، والنورية، والسبوحة)، بهدف التأكد من مطابقة المواد الغذائية للاشتراطات اللازمة، بما يضمن سلامة غذاء الحجاج.