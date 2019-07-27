أكد أمير منطقة عسير، تركي بن طلال، حرصه على إعطاء كل ذي حق حقه ورد الاعتبار المعنوي، ونوه الأمير تركي، في لقاءه بأخصائي الأشعة والممرضة، بالنتائج التي كشفتها التحقيقات حول حادثة الفيديو المتداول بين أخصائي الأشعة وممرضة مستشفى محايل العام، ونتج عنها إحالة مصور الفيديو للنيابة العامة، بحكم الاختصاص.



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كانت هذه تفاصيل خبر أمير عسير عن حادثة مستشفى محايل: حريصون على إعطاء كل ذي حق حقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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