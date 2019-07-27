السعودية اليوم / مصرع أربعة أشخاص جراء زلزال قوي في شمال الفلبين



مانيلا 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس

لقي أربعة أشخاص مصرعهم في إقليم باتانيس بشمال الفلبين في أعقاب زلزال بقوة 4ر5 درجة على مقياس ريختر.

وقالت المسؤولة المحلية جوزيفا بونس إن المتطوعين عثروا تحت أنقاض المباني على أربع جثث، مضيفة أن 19 شخصًا أصيبوا بجروح .

وأوضح معهد علم البراكين والزلازل في الفلبين أن العديد من الهزات وقعت في أعقاب الزلزال، من بينها هزة بلغت قوتها 4ر6 درجات .

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