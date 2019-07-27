سياسي / الكويت تؤكد أهمية مسار المفاوضات الدبلوماسية لتحقيق السلام في أفغانستان



نيويورك 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس

أكدت دولة الكويت أن تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان لن يأتي إلا عن طريق مسار المفاوضات الدبلوماسية داعية جميع الأطراف المعنية بالأزمة الأفغانية إلى تعزيز جهودها الدبلوماسية لتحقيق السلام في هذا البلد.

جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في أفغانستان اليوم.

وقال السفير العتيبي إن بلاده على إيمان راسخ بأن تحقيق السلام و الاستقرار الدائمين في أفغانستان والمنطقة يأتي من خلال تسوية تفاوضية دبلوماسية.

وتابع: "نحن نعي تمامًا بأن الطريق إلى السلام هو طريق طويل ووعر إلا أننا على يقين بأن ذلك الطريق لابد أن يبدأ وينطلق من عملية المصالحة الوطنية وبمشاركة كافة أطياف المجتمع الأفغاني وصولاً إلى سلام شامل ومستدام".

وأوضح السفير العتيبي "ولا يمكن للسلام المستدام أن يكتمل دون التعاون الإقليمي والدور الحيوي الذي تلعبه دول الجوار الذي يعد أحد العوامل المساهمة نحو السلام في أفغانستان".

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03:31ت م

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