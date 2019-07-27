شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الإغاثة اليمنية»: المملكة دعمت العمل الإنساني في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) تقدم وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الجمهورية اليمنية عبد الرقيب فتح بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على جهود المملكة المتواصلة لدعم العمل الإنساني في بلاده ورعاية المعوزين والمتضررين من أبناء الشعب اليمني. تقدم وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الجمهورية اليمنية عبد الرقيب فتح بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على جهود المملكة المتواصلة لدعم العمل الإنساني في بلاده ورعاية المعوزين والمتضررين من أبناء الشعب اليمني. جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الاجتماع المنعقد في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمختص ببحث الاحتياجات الإنسانية للساحل الغربي اليمني بمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة ومنظمة الهلال الأحمر الإماراتي وعدد من المنظمات الدولية الإنسانية. وأوضح عبد الرقيب فتح أن الاجتماع ناقش سبل تحسين الوضع الإنساني لمدن الساحل الغربي وتنفيذ مشاريع صحية وتعليمية وبيئية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية العربية والدولية.



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