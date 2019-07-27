شكرا لقرائتكم خبر عن 70 كشافاً وقائداً من «تعليم جدة» في خدمة حجاج المطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

ينشط فريق من كشافة تعليم جدة في تقديم خدماته التطوعية لضيوف الرحمن بمجمع صالات الحج في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ضمن مبادرة مشروع نادي «لبَّيك» الموسمي، ويشارك 70 كشافاً وقائداً من الكشافة في الخدمة وإرشاد الحجاج ومساعدة كبار السن والأطفال حتى وصولهم إلى وسائل النقل المتجهة إلى مكة المكرمة. وطبقا لمدير نشاط الطلاب بتعليم جدة عوض العتيبي، فإن كشافة تعليم جدة تشارك للعام الحادي عشر على التوالي في خدمة الحجاج، عبر مبادرات مشروع نادي «لبَّيك» الموسمي التطوعي، والتي تهدف لخدمة ضيوف الرحمن في صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومساعدة كبار السن والنساء والأطفال، وتقديم الهدايا للحجاج، والتكامل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة ومساندتها في المطار لإظهار الصورة المشرفة لأبناء الوطن، وإبراز الدور التربوي للكشافة وتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة أعداد المتطوعين وتفعيلا لبرنامج جودة الحياة.

من جانبه، أوضح رئيس قسم النشاط الكشفي علي العمري، أن منسوبي الكشافة يقومون بتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن منذ خروجهم من صالات الجوازات وحتى صعودهم إلى الحافلات التي تقلهم لمقار سكنهم في مكة المكرمة، إذ يبدأ استقبالهم بتقديم الهدايا وسقيا المياه ومساعدة من يحتاج إلى المساعدة من المسنين والنساء والأطفال.