شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تكليف القضاة يؤجل البت في قضية نهار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيزالربيعي (مكة المكرمة)

كشفت مصادر "الخليج 365" تأجيل قضية الطفل نهار بن سلطان الحارثي حتى يتم تكليف قضاة في الهيئة الطبية الشرعية في محافظة الطائف. وأشارت المصادر إلى تحويل قضية نهار إلى قسم الهيئة الإضافية دون تحديد موعد للنظر في القضية حتى يتم تكليف قضاة وتحديد جلسة.

وقالت المصادر: انتهى تكليف القضاة من الهيئة الشرعية ويتم الانتظار حتى يتم تكليف قضاة وبناء عليه يتم تحديد جلسة لنظر القضية من قبل القاضي وذلك مطلع العام القادم. واستغرب المواطن سلطان الحارثي والد الطفل نهار هذا الصمت والتأخير في البت في القضية وتحديد موعد الجلسة متسائلا هل أصبحت معاملاتنا وقضايانا خارج اهتمام الوزارة ومن يتحمل تأخير تلك القضايا.

وأشار قصي الشريف محامي الطفل نهار الحارثي لـ«الخليج 365» إلى وصول القضية للهيئة الشرعية الطبية وننتظر تحديد جلسة بعد تكليف قاض حيث تم انتهاء تكليف القاضي السابق وذلك حسب إفادة موظفي الهيئة. ومن المتوقع أن يتم ذلك مطلع العام القادم. وتعود قضية الطفل نهار الحارثي والتي انفردت بها "الخليج 365" عندما راجع مستشفى الملك فيصل بالطايف يعاني من التواء في إحدى الغدد التناسلية حيث رفض قسم الطوارئ استقبال الحالة بحجة عدم وجود إثبات شخصية واستقباله اليوم الثاني مما تسبب في استئصال إحدى الغدد التناسلية وتم الرفع بأسماء عدد من المتهمين.